التقي رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج، اليوم السبت، المبعوث الخاص للأمم المتحدة لدى ليبيا، غسان سلامة، ونائبته للشؤون السياسية ستيفاني وليامز، في حضور، زير الخارجية محمد الطاهر سيالة في طرابلس.

وبحث اللقاء آخر المستجدات منذ أحداث الهلال النفطي وسبل السير قدما بخطة عمل الأمم المتحدة.

