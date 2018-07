المتوسط:

أفادت لجنة أزمة الوقود والغاز التابعة لشركة البريقة لتسويق النفط، بأنَّ العمل لا زال متواصلا بشكل مكثف مع الجهات الأمنية والعسكرية لتأمين شاحنات الوقود إلى منطقة الجنوب.

وأضافت «اللجنة»، خلال منشورٍ لها على صفحة التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أنَّ تعذر وصول الوقود خلال الفترة الماضية يعود للمشكلة الأمنية خاصة في الطريق الرابط بين الجفرة وسبها بسبب عصابات الخطف المتمركزة هناك.

وأوضحت «اللجنة»، أنّه لا يمكن استئناف التحويلات لمستودع سبها إلا بعد ضمان حماية السائقين من عصابات الخطف والسطو المسلح، لذلك يجب عليكم التحرك وتأمين الطرق بمناطقكم لضمان تدفق المحروقات للجنوب.

The post «لجنة الوقود» تبحث مع الجهات الأمنية تأمين الشاحنات إلى الجنوب appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية