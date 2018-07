وزير «تعليم المؤقتة» يتفقد سير امتحانات الشهادة الثانوية

المتوسط:

قام وزير التعليم بالحكومة الليبية المؤقتة الدكتور فوزي عبد الرحيم، ووكيل الوزارة الدكتور مفتاح علي دخيل، صباح اليوم السبت الموافق 14/يوليو/2018، بزيارة لمدارس مدينتي البيضاء وشحات، وذلك للاطلاع على سير امتحانات الشهادة الثانوية للعام الدراسي 2018/2017م، التي انطلقت صباح اليوم وذلك لمعرفة مدى تجاوب الطلبة مع الأسئلة.

وناقش وزير التعليم مع بعض الطلبة والطالبات بخصوص الامتحانات ما إذا كانت الأسئلة ضمن المنهج المقرر أم لا؟ ومدى صعوبتها عليهم.

وجاءت هذه الزيارة لمتابعة العمل الذي قامت به الإدارة العامة للامتحانات بوزارة التعليم وتهنئة القائمين كافة على مجهوداتهم التي يقومون بها من أجل إنجاح العملية التعليمية.

