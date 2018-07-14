بعد هجوم حقل الشرارة.. مؤسسة النفط : أجلينا جميع العمال كإجراء احترازي وهذه الخسائر المتوقعة

ليبيا – أكدت المؤسسة الوطنية للنفط على أنه قد تم اقتحام المحطة رقم 186 التابعة لحقل الشرارة صباح اليوم السبت في تمام الساعة 06:30 من قبل مسلحين مجهولي الهوية.

المؤسسة الوطنية للنفط أشارت في بيانها الذي تلقت المرصد نسخة منه إلى اختطاف أربعة موظفين من قبل المهاجمين ليتم عقبها إطلاق سراح اثنين منهم.

وشددت المؤسسة على مراقبة أعضاء مجلس إدارة المؤسسة للتطورات عن كثب مع إدارة شركة أكاكوس ، منوهةً إلى إصدارها تعليمات لرئيس لجنة إدارة الشركة ومدير عام العمليات للتواجد في الموقع بالإضافة للتواصل مع السلطات المختصة في الوقت الحالي لحل هذه المشكلة وضمان سلامة الموظفين.

وبيّنت المؤسسة إلى قيامها بإغلاق آبار النفط في المناطق المجاورة وإجلاء جميع العمال الآخرين كإجراء احترازي، متوقعاً أن تبلغ خسائر الإنتاج 160 ألف برميل في اليوم.

يشار إلى أن شركة أكاكوس هي مشروع مشترك بين المؤسسة الوطنية للنفط ومجوعة شركات توتال وريبسول وشتات أويل و “أو. أم. في”.

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