«داخلية الوفاق» تؤكد انتحار العميد الرتيمي داخل أحد المساجد

أصدرت وزارة الداخلية، بحكومة الوفاق، بيانا، تعليقا على ما تناقلته وسائل إعلام، بشأن اغتيال العميد خيري الرتيمي، التابع لرئاسة الأركان الجوية بوزارة الدفاع، قالت فيه إنه بعد التحقيق والتحري وجمع الاستدلالات تبين بأن المذكور قام بالانتحار عن طريق قتل نفسه، بمسدس داخل المكان المخصص للوضوء بمسجد بن نابي بشارع الصريم أثناء صلاة الفجر.

وأضافت الوزارة في بيانها، أنه وفقاً للتحقيق مع شهود العيان إنهم سمعوا إطلاق نار داخل المكان وعند توجهم إليه وجدوه مقتول بطلقة في الرأس والمسدس لازال بيده، وقبل عملية انتحاره أرسل رسالة إلى أحد أصدقاءه يوصيه خيراً بأسرته عند الساعة 3:17 صباحاً.

ومن خلال جمع المعلومات تبين بأن الرتيمي قد تعرض في الفترة السابقة إلى ضغوط حياتية دفعته إلى الانتحار.

