المتوسط:

نظم برنامج الأمم المتحدة بالتعاون مع بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ورشة عمل حول «حقوق ملكية الأرض والممتلكات في ليبيا».

وناقش المشاركون خلال هذه الورشة، التي امتدت على مدى يومين الآليات والأطر القانونية والحلول لمعالجة المظالم التي حدثت بسبب قوانين وإجراءات الملكية السابقة.

The post «الأمم المتحدة» تُنظم ورشة عمل حول «حقوق ملكية الأرض في ليبيا» appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية