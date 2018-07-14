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معدل طرح الأحمال لليوم السبت

تم النشر منذُ 4 ساعات
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مصدر الخبر / شبكة الرائد الاعلامية
شبكة الرائد الاعلامية
مصدر الخبر / شبكة الرائد الاعلامية

معدل طرح الأحمال لليوم السبت، وفق الشركة العامة للكهرباء.

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عن مصدر الخبر

شبكة الرائد الاعلامية

شبكة الرائد الاعلامية

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