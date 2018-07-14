السراج وموغيرني يبحثان ملف الهجرة والأوضاع في ليبيا

بحث رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج مع الممثلة العليا للسياسة الخارجية الأوروبية فيدريكا موغريني، عدد من الملفات السياسية والأمنية والاقتصادية إضافة إلى ظاهرة الهجرة غير القانونية.

وبين المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي، أن اللقاء الذي عقد اليوم شمل مناقشة ملف التعاون الاقتصادي، حيث عبر السراج عن تطلعه إلى علاقة شراكة حقيقية بين ليبيا والاتحاد الأوروبي.

من جهتها، وافقت الممثلة العليا للسياسة الخارجية الأوروبية على مطالب رئيس المجلس الرئاسي بتفعيل اللجان المشتركة، كما أبدت استعداد الإتحاد الأوروبي تخصيص منح دراسية للطلبة الليبيين في الجامعات الأوروبية.

هذا وشمل اللقاء أيضاً، مناقشة علاج المرضى الليبيين بالمستشفيات الأوروبية، حيث شددت على توفير الدعم لحل ما تواجهه البلديات من مشاكل، إضافة إلى التطرق لملف الهجرة غير القانونية، حيث اتفق الجانبان على ضرورة ايجاد حل شامل يأخذ في الاعتبار كافة أبعاد المشكلة، وضرورة الإهتمام بتنمية دول المصدر من خلال مخطط شامل لدعم المنطقة إقتصادياً.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا