شهدت مدينة سوكنة، انفجار منذ قليل، لمخزن أسلحة في إحدى المزارع، حيث تطاير بعض القذائف، مما أصاب مكتب كهرباء سوكنة.

وحتى الآن لم تعلن أي جهة عن وجود إصابات بشرية.

يشار إلى أن العديد من الخبراء حذروا خلال الآونة الأخيرة، من إمكانية تفجير المخزن، نظرا لارتفاع درجات الحرارة، ووجود بنزين حوله، فضلا على إن المخزن غير معد لتخزين الذخائر.

