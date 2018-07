المتوسط:

شرعت الأجهزة الأمنية التابعة لوزارة الداخلية لحكومة الوفاق الوطني، اليوم بتنفيذ الخطة الأمنية الصادرة عن مديرية أمن زليتن والمتعلقة بتأمين سير امتحانات إتمام الشهادة الثانوية للطلبة بكلية الاقتصاد والتجارة بزليتن، في أول أيامها من قبل أعضاء الأمن المكلفين بتنفيذ الخطة الأمنية من ضباط وضباط صف وأفراد، وذلك خلال منشور لوزارة الداخلية على صفحة التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

وأضاف البيان، أنّه سيتم توزيعهم بجميع التمركزات المطلوبة بمقرات اللجان لتوفير جو هادئ وملائم لأبناءنا الطلاب.

The post خطط أمنية لمتابعة سير امتحانات الثانوية بكلية الاقتصاد بزليتن appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية