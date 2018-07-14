السراج لـ موغريني: يجب أن يكون النفط الليبي في منأى عن الخلافات والمغامرات السياسية

ليبيا – أجتمع رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج صباح اليوم السبت مع الممثلة العليا للسياسة الخارجية الأوروبية فيدريكا موغريني بمقر المجلس الرئاسي في العاصمة طرابلس.

الاجتماع تناول بحسب المكتب الاعلامي للسراج عدد من الملفات السياسية والأمنية والاقتصادية إضافةً إلى ظاهرة الهجرة غير الشرعية، وعبرت موغريني عن سعادتها بلقاء السراج لأول مرة في طرابلس بعد لقاءات واجتماعات في محافل دولية واقليمية متعددة، مجددةً التأكيد على دعم الاتحاد الأوروبي الكامل لحكومة الوفاق وما يقوم به السراج من جهود لتحقيق الأمن والاستقرار والازدهار لبلاده.

وأبدت موغريني ارتياحها لتجاوز الازمة في منطقة الهلال النفطي وعودة الامور إلى طبيعتها، مؤكدةً على أن الثروة النفطية ملك لكل الليبيين ويجب أن تسخر لانعاش الاقتصاد وتحقيق الازدهار للبلد وبما يفرض عدم تكرار مثل هذه الأحداث الضارة على أكثر من صعيد.

وقالت إن سياسة الاتحاد الأوروبي تستهدف تحقيق الاستقرار في ليبيا وأن الاهتمام ليس مقتصراً على قضية الهجرة، بل هناك العديد من المشاريع لدعم ليبيا في المجال الاقتصادي ودعم البلديات وأجهزة الدولة ومؤسساتها إضافةً لبرنامج تدريب خفر السواحل والعمل المشترك على تأمين حدود ليبيا الجنوبية.

من جانبه رحب رئيس المجلس الرئاسي بموغريني والوفد المرافق لها في أول زيارة لهم إلى ليبيا، شاكراً ما يقدمه الاتحاد من دعم لحكومة الوفاق ، وفيما يخص أحداث الهلال النفطي قال السراج إن النفط هو المصدر الوحيد للدخل في ليبيا ويجب أن يكون في منأى عن الخلافات والمغامرات السياسية وخارج نطاق الصراعات بمختلف أشكالها.

واتفق الجانبان على أهمية وجود موقف أوروبي موحد تجاه القضايا السياسية في ليبيا، وأن يجرى العمل بالنسبة لمسار الانتخابات وغيرها من مسارات تحت مظلة الامم المتحدة.

وتناول الاجتماع ملف التعاون الاقتصادي وعبر السراج عن تطلعه إلى علاقة شراكة حقيقية بين ليبيا والاتحاد الاوربي، وفي هذا الإطار وافقت الممثلة العليا للسياسة الخارجية الأوربية على مطالب السراج بتفعيل اللجان المشتركة، كما أبدت استعداد الاتحاد الأوروبي بتخصيص منح دراسية للطلبة الليبيين في الجامعات الاوروبية، ودعمت ما اتفق السراج بشأنه مع رئيس البرلمان الأوروبي خلال محادثاتهما مؤخراً في طرابلس بالتعاون في المجال الصحي وقدوم فريق أوروبي يضم مختلف التخصصات إلى ليبيا إضافةً إلى علاج المرضى الليبيين بالمستشفيات الاوربية.

وأكدت موغريني على توفير الدعم لحل ما تواجهه البلديات من مشاكل، وتناول الاجتماع ملف الهجرة غير الشرعية حيث اتفق الجانبان على ضرورة ايجاد حل شامل يأخذ في الاعتبار كافة ابعاد المشكلة، وضرورة الاهتمام بتنمية دول المصدر من خلال مخطط شامل لدعم المنطقة اقتصادياً.

يشار الى أنه قد حضر الاجتماع سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا السيدة باتينا موشيدت وعدد من كبار مسؤولي الاتحاد الأوروبي وحضر من الجانب الليبي وزير خارجية الوفاق محمد سيالة والمستشار السياسي للسراج طاهر السني وعدد من مسؤولي المجلس الرئاسي ووزارة الخارجية.

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