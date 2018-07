ملف الهجرة يتصدر اجتماع «السراج» مع ممثلة الخارجية الأوروبية

المتوسط:

اجتمع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، فايز السراج، صباح اليوم السبت، مع فيدريكا موغريني الممثلة العليا للسياسة الخارجية الأوروبية بمقر المجلس الرئاسي بالعاصمة طرابلس، حيثُ حضر الاجتماع سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا باتينا موشيدت وعدد من كبار مسؤولي الاتحاد الأوروبي، وحضر من الجانب الليبي وزير الخارجية محمد سيالة والمستشار السياسي للرئيس طاهر السني وعدد من مسؤولي المجلس الرئاسي ووزارة الخارجية.

وتناول الاجتماع عددًا من الملفات السياسية والأمنية والاقتصادية، إضافة إلى ظاهرة الهجرة غير الشرعية، وعبرت الممثلة العليا للسياسة الخارجية الأوروبية عن سعادتها بلقاء السراج لأول مرة في طرابلس بعد لقاءات واجتماعات في محافل دولية وإقليمية متعددة، وجددت موغريني التأكيد على دعم الاتحاد الأوروبي الكامل لحكومة الوفاق الوطني، وما يقوم به السراج من جهود لتحقيق الأمن والاستقرار والازدهار لبلاده.

وأبدت المسؤولة الأوروبية ارتياحها لتجاوز الأزمة في منطقة الهلال النفطي وعودة الأمور إلى طبيعتها، مؤكدة أنَّ الثروة النفطية ملك لكل الليبيين ويجب أن تسخر لإنعاش الاقتصاد وتحقيق الازدهار للبلد.

وقالت موغريني، إن سياسة الاتحاد الأوروبي تستهدف تحقيق الاستقرار في ليبيا، وأن الاهتمام ليس مقتصرًا على قضية الهجرة، بل هناك العديد من المشاريع لدعم ليبيا في المجال الاقتصادي ودعم البلديات وأجهزة الدولة ومؤسساتها إضافة لبرنامج تدريب خفر السواحل والعمل المشترك على تأمين حدود ليبيا الجنوبية.

من جانبه رحب السراج، بـ موغريني والوفد المرافق لها في أول زيارة للمسؤولة الأوربية إلى ليبيا، شاكرًا ما يقدمه الاتحاد من دعم لحكومة الوفاق الوطني، وفيما يخص أحداث الهلال النفطي قال الرئيس إن النفط هو المصدر الوحيد للدخل في ليبيا ويجب أن يكون في منأى عن الخلافات والمغامرات السياسية وخارج نطاق الصراعات بمختلف أشكالها، واتفق الجانبان على أهمية وجود موقف أوروبي موحد تجاه القضايا السياسية في ليبيا، وأن يجرى العمل بالنسبة لمسار الانتخابات وغيرها من مسارات تحت مظلة الامم المتحدة.

وتناول الاجتماع ملف التعاون الاقتصادي، إذ عبر السراج، عن تطلعه إلى علاقة شراكة حقيقية بين ليبيا والاتحاد الاوربي، وفي هذا الإطار وافقت الممثلة العليا للسياسة الخارجية الأوربية على مطالب الرئيس بتفعيل اللجان المشتركة، كما أبدت استعداد الاتحاد الأوروبي بتخصيص منح دراسية للطلبة الليبيين في الجامعات الاوروبية، ودعمت ما اتفق الرئيس بشأنه مع رئيس البرلمان الأوروبي خلال محادثاتهما مؤخراً في طرابلس بالتعاون في المجال الصحي وقدوم فريق أوروبي يضم مختلف التخصصات إلى ليبيا، إضافة إلى علاج المرضى الليبيين بالمستشفيات الاوربية، وأكدت موغريني، على توفير الدعم لحل ما تواجهه البلديات من مشاكل.

The post ملف الهجرة يتصدر اجتماع «السراج» مع ممثلة الخارجية الأوروبية appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية