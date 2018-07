المتوسط:

أفادت مصلحة آثار طرابلس، بأنها استلمت قطعة أثرية ترجع إلى «عصر ما قبل التاريخ» عثر عليها الطالب علي المبروك في مدرسته بمنطقة الهضبة في طرابلس.

وقالت المصلحة وفقا لوكالة الأنباء الليبية، الجمعة، إنها كرمت المبروك؛ لتسليمه هذه القطعة، مشيرة إلى أنه تحصل مؤخرا على دورة أقيمت بمبنى السرايا الحمراء للتعرف على الآثار القديمة، وتدريبات عملية في عدة مواقع استكشافية.

يذكر أن الطالب على المبروك تلقى في عطلة نصف السنة الدراسية من العام الحالي 2018 ورشة تدريبية اختصت بالمرشد السياحي الصغير أقيمت برعاية منظمة انطلق للتنمية المستدامة لحقوق الطفل.

The post «آثار طرابلس» تتسلم قطعة أثرية من طالب عثر عليها بمدرسته appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية