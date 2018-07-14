موغريني تحمل قائمة وعود أوروبية إلى طرابلس

وصلت الممثلة العليا للسياسة الخارجية الأوروبية، فيدريكا موغريني، إلى ليبيا في زيارة هي الأولى من نوعها ناقشت من خلالها جملة من الملفات السياسة والاقتصادية والأمنية مع رئيس المجلس الرئاسي بحكومة الوفاق الوطني، فائز السراج.

وتركزت نقاشات الاجتماع الذي عُقد بمقر المجلس الرئاسي في طرابلس حول سبل تعزيز التعاون بين حكومة الوفاق والاتحاد الأوروبي في عدد من المجالات التعليمية والأمنية والسياسية أبرزها كان ملف الهجرة غير القانونية، كما أكدت موغريني أن سياسة الاتحاد الأوروبي تتركز على الاهتمام بإقامة جملة من المشاريع لدعم الاقتصاد الليبي، بالإضافة إلى تفعيل اللجان المُشتركة لمتابعة ملف التعاون الاقتصادي بين الجانبين.

وأشارت الممثلة العليا للسياسة الخارجية الأوروبية إلى أن خطط الاتحاد الأوروبي بشأن ليبيا تتضمن مشاريعاً ستدعم البلديات وأجهزة الدولة ومؤسساتها، بالإضافة إلى برامج لتدريب قوات خفر السواحل وتعاون الجانبين لتأمين حدود ليبيا الجنوبية.

وعن الجانب التعليمي، أشارت موغريني إلى أن الاتحاد الأوروبي على استعداد لتخصيص منح دراسية للطلبة الليبيين في الجامعات الأوروبية.

وأبدت الممثلة العليا للسياسة الخارجية الأوروبية دعمها لمُخرجات محادثات رئيس المجلس الرئاسي مع رئيس البرلمان الأوربي المُتمثلة في تقديم الدعم الطبي إلى قطاع الصحة في ليبيا من خلال إرسال طاقم طبي أوروبي إليها، وكذلك إرسال الحالات المرضية من ليبيا إلى مستشفيات أوروبا لتلقي العلاج اللازم هناك.

ويُشار إلى أن الاجتماع حضره كل من سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا، باتينا موشيدت، وعدد من مسؤولي الاتحاد الأوروبي، ومن الجانب الليبي وزير الخارجية المفوض، محمد سيالة، والمستشار السياسي للسراج، طاهر السني، وعدد من مسؤولي المجلس الرئاسي ووزارة الخارجية.

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