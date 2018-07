وزير «تعليم الوفاق»: امتحانات الثانوية تسير بدون عوائق

المتوسط:

اجتمع وزير التعليم لحكومة الوفاق الوطني الدكتور عثمان عبد الجليل، مع وزير الداخلية العميد عبد السلام عاشور، ووزير الحكم المحلي بداد قنصو، بحضور رئيس جامعة طرابلس المكلف ووكيل وزارة التعليم عادل جمعة بقاعة الاجتماعات الرئيسية للجامعة، ورؤساء وأعضاء اللجان المشكلة للإشراف ومتابعة سير امتحانات الشهادة الثانوية.

وشارك في هذا الاجتماع، مدير مديرية أمن طرابلس وعميد بلدية طرابلس المركز وعميد بلدية سوق الجمعة، حيثُ أبدى الحضور تفاؤلهم بسير الامتحانات على الوجه الأكمل خصوصا في ظل تكاتف جميع الجهود من أجل نجاح هذا الحدث الوطني الذي وصفه الدكتور عبد الجليل بأنه سابقة في ليبيا من شانها أن تساهم في تطوير التعليم وأن تعود بالفائدة على الطلبة وعلى المجتمع الليبية كافة.

