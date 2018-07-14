لودريان الإثنين في بروكسل لبحث الملف الليبي وملفات أخرى

يبحث وزير الخارجية الفرنسي، جون ايف لودريان، الإثنين المقبل، في العاصمة البلجيكية، بروكسل، الملف الليبي بالإضافة إلى قضايا أخرى.

هذا وقالت الخارجية الفرنسية في بيان لها، إن لودريان سيؤكد خلال اجتماع مجلس الشؤون الخارجية الأوروبي، أولوية احترام الجدول الزمني المحدد لتنظيم انتخابات في ليبيا، وكذلك التعهدات المقطوعة خلال اجتماع باريس في التاسع والعشرين من مايو الماضي، التي أقرها مجلس الأمن الدولي في السادس من يونيو، كما سيدعو الاتحاد الأوروبي إلى تعزيز دعمه للعملية الانتخابية الليبية.

لودريان وحسب الخارجية الفرنسية، سيذكر بأهمية تعزيز التعاون مع السلطات الليبية في مجال الهجرة، بالتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، والمنظمة الدولية للهجرة، وبضرورة تبني عقوبات جديدة ضد مهربي المهاجرين، والمتورطين في الاتجار بالبشر.

وفي سياق متصل بحث وزير الخارجية الفرنسي، جون ايف لودريان، في باريس، مع نظيره المالطي، كارميلو أبيلا، الوضع في منطقة المتوسط، لاسيما في ليبيا وسوريا .

وحسب بيان للخارجية الفرنسية، فقد بحث الطرفان أيضا ملف الهجرة، حيث أكدا على أهمية دعم خفر السواحل الليبي، لمكافحة أزمة الهجرة غير القانونية.

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