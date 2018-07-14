سلامة ونائبته يرحبان بمقترح تشكيل لجنة دولية لمراجعة ايرادات ومصروفات مركزي طرابلس والبيضاء

ليبيا – التقى رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج اليوم السبت بمقر المجلس في طرابلس، كل من رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا غسان سلامة، ونائبته للشؤون السياسية السفيرة ستيفاني ت. ويليامز.

الاجتماع بحث بحسب مكتب السراج الاعلامي مستجدات الوضع السياسي في ليبيا، حيث عبر سلامة وويليامز عن ارتياحهما لانتهاء أزمة موانئ منطقة الهلال النفطي، وعودة مسؤولية تشغيلها للمؤسسة الوطنية للنفط تحت الإشراف الحصري لحكومة الوفاق الوطني وفقاً لقرارات مجلس الامن الدولي.

كما أبدى رئيس بعثة الأمم المتحدة ونائبته ترحيبهما بمقترح السراج الذي جاء في رسالته لرئيس مجلس الأمن بتشكيل لجنة فنية دولية بإشراف الأمم المتحدة للقيام بمراجعة ايرادات ومصروفات وتعاملات المصرف المركزي في كل من طرابلس والبيضاء وكافة المؤسسات الاخرى والذي يوفر أساساً سليماً لتوحيد المصرف المركزي.

وفي سياق منفصل اتفق المجتمعون على ضرورة الالتزام بإجراء انتخابات على قاعدة دستورية سليمة، تنهي المراحل الانتقالية وصولاً إلى مرحلة سياسية مستقرة.

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