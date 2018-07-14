اللجنة الليبية للبيئة : الناتو استخدم اليورانيوم المستنفد في 2011

قال خبراء نوويون ليبيون، إن قوات الناتو استخدمت صواريخ اليورانيوم المستنفد، خلال فترة 2011.

وقال مستشار اللجنة الليبية للبيئة والطاقة النووية، نوري الدروقي، في تصريحات لوكالة سبوتنك الروسية، إن مجموعة من الخبراء، أجروا دراسات على أحد المقرات التي استهدفها حلف الناتو في 2011، وتبين أن هناك إشعاعات متزايدة، كان سببها استخدام صواريخ اليورانيوم المستنفد، مشيرا إلى أن تقريرا رسميا تم إرساله لحكومة الوفاق الوطني بالخصوص.

وبحسب سبوتنك، فإن القائمين على الدراسة سيطالبون الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بإجراء تحقيق أوسع نطاقا حول نتائج الدراسة.

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