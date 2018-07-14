محامي عائلة القذافي يكشف حقيقة شهادة "الدكتوراة" الممنوحة لسيف الإسلام

وكشف أن الادارة المركزية في مجلس إدارة جامعة لندن، أكدت لهم أن شهادة الدكتوراة لنجل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، صحيحة ولا يمكن سحبها، مؤكداً أنهم وصلوا لهذه النتيجة بعد إجرائهم مراجعة لمؤهلات سيف الإسلام عام 2011.

وذكر الزايدي، أن “لجنة “وولف”، التي نظرت في مسألة رسالة دكتوراه سيف الإسلام، خلصت إلى أن الأفكار والمبادئ الليبرالية الواردة فيها تعكس أفكاره، وتؤكد وجهة النظر القائلة بأن نجل القذافي، كان مفكرا ومصلحا ديمقراطيا واجه الخطر من أجل التغيير”.

وأكد هاينز، خلال رسالته لمحامي سيف الإسلام، أن درجة الدكتوراة الممنوحة صحيحة، وأنه لا توجد أي صلة بين الهبة المقدمة من مؤسسة القذافي وبين الشهادة الممنوحة له.

يذكر أن صحيفة “الإندبندت” البريطانية، نقلت عن عضو البرلمان اللليبي أبو بكر بعيرة، قوله إن سيف الإسلام جند الأكاديميين الليبيين لكتابة “أطروحته المنتحلة”، مضيفا “أخبرت أن سيف الإسلام جمع بعض حملة الدكتوراه من جامعة قاريونس في بنغازي بليبيا لمساعدته على كتابة أطروحة الدكتوراة، وأن من بين الذين استشارهم أستاذا للاقتصاد تخرج في ألمانيا يدعى الدكتور منيسي”.

كما وصف بعيرة سيف الإسلام بأنه “مجرم حرب”، وطالب كلية لندن للاقتصاد بتجريده من شهادة الدكتوراة التي منحتها له.