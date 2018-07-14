وصول شحنة من المعدات والمحاليل والأجهزة الطبية إلى مصرف الدم بسبها

تسلم مصرف الدم بسبها، شحنة من المعدات، والمحاليل، والأجهزة الطبية، مرسلة من وزارة الصحة المفوضة في حكومة الوفاق.

وتعتبر هذه الشحنة الأولى منذ أكثر من عامين، بحسب القائمين على المصرف.

وقال رئيس قسم الجودة النوعية بالمصرف، عيسى فندوس، لقناة ليبيا، إن الشحنة تضمنت ثلاجات حفظ الدم والصفائح الدموية، وأجهزة رجاج الصفائح، وكراسي تبرع، وأجهزة سحب، ولحام حقائب الدم، وعدة تجهيزات كان المصرف بحاجتها.

وأضاف فندوس أن المصرف كان مهددا بالتوقف قبل وصول هذه الشحنة، مشددا على ضرورة الاهتمام بهذا المرفق الذي يعتبر حديثا في المدينة، ويوفر خدمات مهمة للمرضى وللمراكز والمؤسسات الصحية، خاصة أنه مصرف الدم الوحيد في الجنوب الليبي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا