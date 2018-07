«موازنة الأسعار» بالبيضاء يوزع 3200 كيس دقيق على المخابز

المتوسط:

استلم صندوق موازنة الأسعار في مدينة البيضاء 3200 كيس دقيق، تم توزيعها على مخابز كل من البيضاء المدينة ومراوة وقندولة واسلنطة وسيدي عبد الواحد وعمر المختار ومسة والخويمات، للتغلب على أزمة نقص مادة الدقيق.

يشار إلى أن المنظمة الليبية للسلم والرعاية والإغاثة، طالبت وزارة الاقتصاد وشركة المطاحن الوطنية باتخاذ الإجراءات العاجلة والسريعة لتوفير مادة الدقيق للمخابز لتباشر صناعة الخبز، والذي يعتبر من السلع التي لا يمكن الاستغناء عليها لأنها القوت اليومي.

