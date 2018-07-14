رواية ‘مريبة’ حول قتل الرتيمي

نفت وزارة الداخلية التابعة لحكومة الوفاق، اليوم السبت، ما تداول بشأن اغتيال العميد خيري الرتيمي التابع لرئاسة الأركان الجوية بوزارة الدفاع (ملاح)، فجر أمس الجمعة، في شارع الصريم بمدينة طرابلس.

وقالت الوزارة عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، “إنه بعد التحقيق والتحري وجمع الاستدلالات تبين بأن المذكور قام بالانتحار عن طريق قتل نفسه بمسدس داخل المكان المخصص للوضوء بمسجد بن نابي بشارع الصريم أثناء صلاة الفجر”، موضحة أنه وفقاً للتحقيق مع شهود العيان قالو إنهم سمعوا إطلاق نار داخل المكان وعند توجهم إليه وجدوه مقتول بطلقة في الرأس والمسدس لازال بيده, وقبل عملية انتحاره أرسل رسالة إلى أحد أصدقاءه يوصيه خيراً بأسرته عند الساعة 3:17 صباحاً، ومن خلال الجمع المعلومات تبين بأن الرتيمي قد تعرض في الفترة السابقة إلى ضغوط حياتية دفعته إلى الانتحار.

وكانت مصادر إعلامية محلية، قد أعلنت أمس أن مجموعة مسلحة خارجة عن القانون، قامت باغتيال الرتيمي، بإطلاق وابل من الرصاص عليه أثناء خروجه من صلاة الفجر في شارع الصريم بمدينة طرابلس.

وفي سياق متصل، نشر الناطق الأسبق باسم الجيش الليبي العميد أحمد باني، تدوينة عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قال فيها، ” زميلي العميد ملاح..خيري الرتيمي في ذمة الله حيث وجد مغدورا، فجر اليوم في مدينة طرابلس نسأل الله له الرحمه والمغفره ولأهله جميل الصبر والسلوان وإنا لله وإنا إليه راجعون”.

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