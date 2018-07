المتوسط:

قامَ أعضاء فريق الهلال الأحمر الليبي فرع طبرق، بتوزيع مساعدات إغاثية على الأسر النازحة من مدينة درنة خلال الفترة الأخيرة، المسجلة في قوائم لدى الفرع .

وأضافت «الأمانة العامة للهلال الأحمر»، أن هذه المساعدات مقدمة من اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالتعاون مع الهلال الأحمر الليبي .

وفي سياقٍ ذي صلة، قدَّم الهلال الأحمر مساعدات للعائلات المحتاجة ضمن برنامج يشرف عليه مكتب شؤون المرأة التابع للهلال الأحمر الليبي فرع طرابلس في المدينة، بعد إجراء المسح الميداني اللازم.

The post توزيع مساعدات إغاثية على الأسر النازحة من درنة appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية