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داخلية الوفاق: الرتيمي انتحر

تم النشر منذُ 2 ساعتين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

نفت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني الأخبار التي تم تداولها بشأن اغتيال العميد، خيري الرتيمي، التابع لرئاسة الأركان الجوية بوزارة الدفاع، مؤكدة أنه مات مُنتحراً.

وقالت الوزارة أن الرتيمي أقدم على إطلاق رصاصة نحو رأسه داخل مسجد بن نابي في شارع الصريم في توقيت صلاة الفجر، مُشيرة إلى أن المواطنين المتواجدين بمكان الحادثة توجهوا نحو مكان الحادثة فور سماح صوت إطلاق الرصاص ووجدوه ملقاً على الأرض والسلاح مازال في يده.

وذكرت وزارة الداخلية أن تحقيقات أجهزة الأمن خلصت إلى أن العميد كان قد تعرض إلى ضغوط حياتية من المتوقع أن تكون هي ما دفعه على فعل ذلك بنفسه.

ونبهت الوزارة في بيان عبر صفحتها الرسمية على موقع “فيسبوك” بضرورة عدم نشر أي أخبار غير مؤكدة المصدر وتؤثر على الصورة الحقيقية وضع البلاد الأمني.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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