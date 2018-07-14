السراج يبحث مع سلامة مستجدات الوضع السياسي في ليبيا

طرابلس-العنوان

التقى رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج اليوم السبت بمقر المجلس بطرابلس، رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا غسان سلامة، ونائبته للشؤون السياسية السفيرة ستيفاني ت. ويليامز، وذلك لبحث مستجدات الوضع السياسي في ليبيا.

وبحسب المكتب الإعلامي للرئاسي عبر سلامة و ويليامز عن ارتياحهما لانتهاء أزمة موانئ منطقة الهلال النفطي، وعودة مسؤولية تشغيلها للمؤسسة الوطنية للنفط بطرابلس.

ورحب رئيس بعثة الأمم المتحدة ونائبته بمقترح السراج الذي طالب فيه رئيس مجلس الأمن بتشكيل لجنة فنية دولية بإشراف الأمم المتحدة للقيام بمراجعة ايرادات ومصروفات وتعاملات المصرف المركزي في كل من طرابلس والبيضاء وكافة المؤسسات الاخرى والذي يوفر أساساً سليماً لتوحيد المصرف المركزي.

واتفق المجتمعون على ضرورة الالتزام بإجراء انتخابات على قاعدة دستورية سليمة، تنهي المراحل الانتقالية وصولاً إلى مرحلة سياسية مستقرة.

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