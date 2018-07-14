خارجية الوفاق تبحث مع الخارجية الكوبية سبل التعاون في مجالي الصحة والزراعة

ليبيا – قام وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية بحكومة الوفاق لطفي المغربي والوفد المرافق له بزيارة إلى جمهورية كوبا يومي 11 و 12 يوليو الجاري.

المغربي عقد وفقاً للمكتب الإعلامي لخارجية الوفاق إجتماعاً موسعاً مع نائب وزير خارجية جمهورية كوبا روخيليو سييرا دياس حيث تركز الإجتماع حول مستقبل العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها.

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وتم الإتفاق على إعادة تفعيل هذه العلاقات والتأسيس لتعاون مثمر في كافة المجالات مع التركيز على مجالي الصحة والزراعة.

كما إجتمع الوفد الليبي بنائب وزير الصحة الكوبي لشؤون التعاون ماسيا كوباس حيث إستمع الوفد لشرح حول إمكانيات كوبا في المجال الصحي و برامج تعاونها مع العديد من الدول بما فيها الدول العربية سواء في مجال الأدوية و اللقاحات أو في مجال تزويدها بالعناصر الطبية و الطبية المساعدة وكذلك فيما يتعلق بعلاج بعض الأمراض المستعصية كالدواء و أمراض القلب و مرض السكري و إعادة تأهيل المصابين و العلاج الطبيعي.

وأعرب المسؤولون الكوبيون عن استعداد بلادهم للتعاون في هذه المجالات و تم الاتفاق على تيسير سبل التواصل بين وزارتي الصحة بالبلدين من أجل إقامة تعاون بناء فيما بينهما.



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