لهذا السبب.. رئيس «لجنة الوقود» يرفض مقابلة أهالي منطقة بن قردان

رفض رئيس لجنة أزمة الوقود والغاز، ميلاد الهجرسي، دعوة ومناشدة المعتصمين وأهالي منطقة بن قردان بمقابلتهم بمعبر رأس جدير لإيجاد حل، بعد تردي الأوضاع بالجنوب التونسي.

وأكد «الهجرسي»، أنَّ منع عمليات التهريب تقوم بها الجهات الضبطية المناط بها عملها، التي أبرزها مكافحة الظواهر الهدامة التي تضر بالاقتصاد الوطني وفق القانون الليبي، حيثُ تلقت هذه الجهات تعليمات بوقف عمليات التهريب عبر الجهات الرسمية.

