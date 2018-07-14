الإفراج عن اثنين من المختطفين الأربعة من حقل الشرارة

مرزق-العنوان

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط أن مسلحين خطفوا اليوم السبت أربعة موظفين في حقل الشرارة النفطي جنوب ليبيا قبل أن يتم الإفراج لاحقا عن اثنين منهم.

وقالت المؤسسة “تم اقتحام المحطة رقم 186 التابعة لحقل الشرارة صباح اليوم، في تمام الساعة 06:30، من قبل مجموعة من المسلحين مجهولي الهوية”.

وأكدت “اختطاف أربعة موظفين من قبل المهاجمين ولكن تم إطلاق سراح اثنين منهم”، مضيفة أن “أعضاء مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط يراقبون التطورات عن كثب مع إدارة شركة أكاكوس”.

ويعد حقل الشرارة أحد أكبر حقول النفط في ليبيا وينتج 270 ألف برميل يوميا.

واوضحت المؤسسة أنها “أصدرت تعليمات إلى رئيس لجنة إدارة الشركة ومدير عام العمليات للتواجد في الموقع”، لافتا إلى أنها “تتواصل مع السلطات المختصة في الوقت الحالي لحل هذه المشكلة وضمان سلامة الموظفين”.

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