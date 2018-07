«صحة الوفاق» تُسلم مصرف الدم بسبها شحنة من الأجهزة الطبية

المتوسط:

قامت وزارة الصحة بحكومة الوفاق الوطني، بـ تسليم شحنة من المعدات والمحاليل والأجهزة الطبية إلى مصرف الدم بمدينة سبها، حيثُ تعتبر هذه الشحنة الأولى منذ أكثر من عامين، بحسب القائمين على المصرف.

وأكدّ رئيس قسم الجودة النوعية بالمصرف، عيسى فندوس، أنَّ الشحنة تضمنت ثلاجات حفظ الدم والصفائح الدموية، وأجهزة رجاج الصفائح، وأجهزة سحب، ولحام حقائب الدم، وعدة تجهيزات كان المصرف بحاجتها.

وأشار فندوس، إلى أنَّ المصرف كان مهددًا بالتوقف قبل وصول هذه الشحنة، مشددًا على ضرورة الاهتمام بهذا المرفق الذي يعتبر حديثا في المدينة، ويوفر خدمات مهمة للمرضى وللمراكز والمؤسسات الصحية، خاصة أنهُ مصرف الدم الوحيد في الجنوب الليبي.

