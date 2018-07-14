بنغازي مازالت تدفع ثمن “غدر الإرهاب”

تسلم مستشفى الجلاء للجراحة والحوادث جثمان الشاب منتصر أشرف الغرياني الذي قتل جراء انفجار لغم أرضي بمنطقة الزيريعية في بنغازي.

وقالت مسؤولة مكتب الإعلام بالمستشفى لقناة 218 نيوز، إن الغرياني وصل إلى المستشفى متوفيًا نتجية إصابته بشظايا اللغم الأرضي في أنحاء متفرقة من الجسم، حيث قال المسفعين أنه قتل في انفجار لغم أرضي بالزيريعية.

يذكر أن عددًا من المدنيين لقو حتفهم جراء الألغام الأرضية التي زرعتها التنظيمات الارهابية بمدينه بنغازي، بينما أصيب أخرون، في ظل نقص الإمكانيات لدى الجهات المختصة لكشف وتفكيك الكم الهائل من الآلغام الأرضية والعبوات الناسفة التي زرعت بالأحياء السكنية.

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