المتوسط:

تمكن فريق طبي أمريكي بالمشاركة مع فريق طبي ليبي في مركز طبرق الطبي، من إجراء عملية ناجحة لطفل عمره ٨ سنوات، قادم من أجدابيا.

يذكر أن الطفل يبلغ من العمر 8 سنوات، وكان يعاني من تشوه في القلب، ما استدعى إجراء عملية جراحية دقيقة لإنقاذ حياته.

The post فريق طبي ليبي – أمريكي يجري عملية جراحية لطفل مريض بالقلب appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية