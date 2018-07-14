السراج وسلامة يؤكدان ضرورة إجراء الانتخابات على أسس دستورية

اتفق رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، السبت، مع رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا غسان سلامة، ونائبته للشؤون السياسية السفيرة “ستيفاني ويليامز “على ضرورة الالتزام بإجراء انتخابات على قاعدة دستورية سليمة، تنهي المراحل الانتقالية.

وأبدى سلامة ونائبته ترحيبهما بمقترح السراج بتشكيل لجنة فنية دولية بإشراف الأمم المتحدة للقيام بمراجعة إيرادات ومصروفات وتعاملات المصرف المركزي في كل من طرابلس والبيضاء، مؤكدين أن هذا المقترح يوفر أساساً سليماً لتوحيد المصرف المركزي، وفقا للمكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي.

وعبر سلامة ونائبته عن ارتياحهما لانتهاء أزمة موانئ منطقة الهلال النفطي، وعودة مسؤولية تشغيلها للمؤسسة الوطنية للنفط تحت الإشراف الحصري لحكومة الوفاق، وفقاً لقرارات مجلس الأمن الدولي.

يشار إلى أن اجتماعا لممثلين عن أمريكا وفرنسا وبريطانيا وإيطاليا ومصر والإمارات، بالإضافة إلى تونس والجزائر والمغرب جرى في العاصمة الإيطالية روما، الاثنين الماضي، اتفق من خلاله على تأجيل الانتخابات البرلمانية والرئاسية المزمع عقدها نهاية العام الحالي، حسب اجتماع باريس

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