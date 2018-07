«العامة للكهرباء» تُطلق حملة للحد من الاستهلاك

المتوسط:

أطلقت «الشركة العامة للكهرباء»، حملة لترشيد الكهرباء، نظرًا لدخول فصل الصيف والارتفاع الملحوظ في درجات الحرارة، وما يترتب عليه من ارتفاع في مستوى استهلاك الكهرباء من خلال استخدام أجهزة التكييف لساعاتٍ طويلة.

ودعت «الشركة العامة للكهرباء»، المواطنين وكافة الجهات العامة والخاصة بضرورة المساهمة في ترشيد استهلاك الكهرباء والتعاون في هذا الشأن مهما كان بسيطًا، لأن له أثره الإيجابي على تحسين مستوى تقديم خدمات الكهرباء.

كما دعت «الشركة العامة للكهرباء»، المواطنين بضرورة فصل كل الأحمال الزائدة عن الحاجة بعد انتهاء ساعات الدوام الرسمية، وفصل التيار الكهربائي عن سخانات المياه في فصل الصيف، الأمر الذي يساهم في الحد من استهلاك الكهرباء.

