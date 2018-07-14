شركة مليتة للنفط تشرع في حفر بئرين جديدين في حقل البوري النفطي

ليبيا – كشفت شركة مليتة للنفط والغاز عن بدأها اليوم السبت بأعمال حفر بئرين جديدين بالمنصة الرابعة التابعة لحقل البوري النفطي.

شركة مليتة أكدت في تدوينة لها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي”فيس بوك” على أنها باشرت أعمال الحفر فور انتهاءها من مرحلة التجهيزات الفنية واللوجستية التي انطلقت الشهر الماضي.

وأوضحت أن هذه الخطوة تأتي بهدف رفع نسبة انتاج النفط اليومية من خلال تطوير الحقول البحرية وزيادة مستوى إمداداتها، مشددةً على أن كافة الدراسات تُشير إلى أن عائدات البئرين الجديدين ستكون وفق المستوى المطلوب والمُعد له سابقاً.

يشار إلى أن إدارة الحفر وصيانة الآبار بفرع النفط بالتعاون مع الإدارة العامة للعمليات قد شرعت منذ شهر مارس الماضي في الإعداد لعمليات الحفر بتجهيز المعدات و المرافق المساندة لعملية الحفر.

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