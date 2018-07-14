بالصور | العميد عاشور يقف على سير إمتحانات الشهادة الثانوية في جامعة طرابلس

ليبيا – قام وزير داخلية الوفاق العميد عبدالسلام عاشور بزيارة تفقدية لجامعة طرابلس للوقوف على سير إمتحانات إتمام الشهادة الثانوية التي تقام داخل قاعات الجامعات والمعاهد التقنية.

العميد عاشور أكد بحسب المكتب الإعلامي التابع للوزارة على ضرورة التعاون مع رجال الأمن المكلفين بالخطة الأمنية لتأمين مقار الإمتحانات واللجان المشرفة على الإمتحانات من قبل المواطنين.

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وثمن الجهود التي تبذلها مديريات الأمن والأجهزة الأمنية لتأمين مقار الجامعات والمعاهد لنجاح سير الإمتحانات في أجواء ملائمة وآمنه للطلاب والطالبات.

كما رافق العميد عاشور كل من عضو المجلس الرئاسي أحمد معتيق ووزير التعليم الدكتور عثمان عبدالجليل ووزير الحكم المحلي بداد قنصو ووكيل وزارة التعليم عادل جمعة ومدير أمن طرابلس العميد صلاح الدين السموعي ورئيس الغرفة الأمنية المشتركة لتأمين طرابلس الكبرى العميد رمضان برباش ورئيس مكتب الإعلام الأمني بوزارة الداخلية المقدم دكتور محمد أبوعبدالله.

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