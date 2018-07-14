بالصور | الثني يتفقد سير الإمتحانات في مدارس مدينتي البيضاء وشحات

ليبيا – أجرى رئيس الحكومة المؤقتة عبد الله الثني برفقة وزير التعليم فوزي عبد الرحيم بومريز و وكيل الوزارة مفتاح علي دخيل اليوم السبت زيارة لمدارس مدينتي البيضاء وشحات.

الثني إطلع خلال الزيارة وفقاً للموقع الرسمي للحكومة على سير امتحانات الشهادة الثانوية للعام الدراسي 2018/2017 وذلك لمعرفة مدى تجاوب الطلبة مع الأسئلة.

اضغط لمشاهدة عرض الشرائح.

وتناقش الثني مع وزير التعليم وبعض الطلبة والطالبات بخصوص الامتحانات ما إذا كانت الأسئلة ضمن المنهج المقرر ومدى صعوبتها ، مقدماً الشكر والتقدير لجميع الطلبة والطالبات وتمنى لهم التوفيق والنجاح في مسيرتهم العلمية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية