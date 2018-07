رئيس ديوان المحاسبة يُصدر قرارًا للتنسيق مع فرع البيضاء

المتوسط:

أصدر خالد أحمد شكشك رئيس ديوان المحاسبة، قرارًا برقم 302 لعام 2018، بتشكيل لجنة تتولى التنسيق مع ديوان المحاسبة بالمنطقة الشرقية، وذلك لبحث إجراءات التعاون وتبادل المعلومات بين الإدارات العامة والفروع بكل المناطق الليبية.

وأضاف البيان، أنَّ هذا القرار يُحقق رقابة شاملة وفعالة على المال العام، وقطع الطريق أمام كل من يستغل الأزمة وحالة الانقسام التي تمر بها الدولة في التهرب من الرقابة.

ويأتي هذا القرار، في إطار توحيد العمل الرقابي وإخضاع كافة الجهات بكل مناطق الدولة للرقابة المستقلة.

وأوضح البيان، أنَّ اللجنة تتشكل بموجب أحكام هذا القرار، من عبد الباسط رمضان، وامحمد محمد الرشيد، ومصطفى عمر الأسمر، ومعتوق علي معتوق، وضار محمد.

وأشار البيان، إلى أنَّ من ضمن اختصاصات عمل اللجنة، التنسيق والتواصل مع ديوان المحاسبة في مقره بمدينة البيضاء بهدف توحيد الجهود بين فروع وإدارات وأعضاء ديوان المحاسبة، بما يُمكن الديوان من تجاوز حالة الانقسام، وكذلك التنسيق مع الإدارات العامة في مدينة البيضاء بشأن توحيد الخطة التشغيلية للعام 2018، لاكتمال العمليات الرقابية على أحسن وجه وصولاً إلى إعداد تقرير شامل عن هذا العام والأعوام التالية.

