السراج يلتقي ويليامز لأول مرة مع سلامة

لأول مرة يلتقي رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج بنائبة رئيس البعثة للشؤون السياسية ستيفاني ت. ويليامز، منذ تعيينها نائبة للمبعوث الأممي غسان سلامة، الذي كان حاضراً للقاء.

وأبدى سلامة وويليامز ارتياحهما لانتهاء أزمة الهلال النفطي، وعودة المؤسسة الوطنية للنفط للتحكم في المنشآت.

ورحب رئيس البعثة ونائبته بمقترح السراج لمجلس الأمن الدولي بتشكيل لجنة فنية دولية تراجع إيردات ومصروفات المصرف المركزي في طرابلس والبيضاء، لتوفير أساس لتوحيد إدارات المصرف المركزي.

وجدد الحاضرون تأكيدهم على ضرورة الالتزام بإجراء انتخابات على قاعدة دستورية، لإنهاء المرحلة الانتقالية والوصول إلى مرحلة سياسية مستقرة.

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