عاملو «ملينة للنفط» يدينون خطف زملائهم من المحطة 186 بحقل الشرارة

أعلنت شركة مليتة للنفط والغاز، اليوم السبت، إدانتها لاختطاف العاملين في المحطة 186 بحقل الشرارة، مطالبة الجهة المسؤولة عن خطفهم إطلاق سراحهم فوراً ودون أي شروط.

وأوضحت الشركة في منشور لها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن هؤلاء المستخدمين يعتبرون طرف محايد وبعيدين كل البعد عن أي نزاعات سياسية أو عسكرية أو حزبية، فكل مستخدمي قطاع النفط والغاز في ليبيا سواء الليبيين أو الأجانب يعملون لكل الوطن، ومن أجل لقمة العيش الكريم، و بالتالي نرفض رفضاً قاطعاً خطفهم أو التعرض لهم أو اقحامهم في أي تجاذبات، لغرض الوصول إلى مطامع جهوية أو فردية.

وطالب مستخدمو القطاع المؤسسة الوطنية للنفط وجهاز حرس المنشآت النفطية وكل المسؤولين والأعيان والخيَّرين بالتدخل الفوري والسريع لإطلاق سراح المخطوفين، لإن إستمرار خطفهم يعرض العملية الإنتاجية للتوقف حفاظاً على سلامة الأرواح، خصوصاً بعد الانخفاض الشديد في إنتاج حقل الشرارة والذي أصبح ينتج 100 ألف برميل يومياً بعد أن كان ينتج 300 الف برميل يومياً ، بسبب هذه الأعمال غير المسؤولة.

