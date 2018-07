المتوسط:

وزّع أعضاء فريق الهلال الأحمر الليبي فرع طرابلس، مساعدات وبعض المواد الغذائية على العائلات المحتاجة في العاصمة، بعد إجراء المسح الميداني لها.

وبحسب الأمانة العامة للهلال الأحمر تأتي هذه الخطوة ضمن برنامج يشرف عليه مكتب شؤون المرأة التابع لجمعية الهلال الأحمر فرع طرابلس.

