“موغريني”: مستعدون للتعاون مع ليبيا في مجالات الصحة والتعليم ومكافحة الهجرة

قالت الممثلة العليا للسياسة الخارجية الأوروبية “فيدريكا موغريني”، إن الاتحاد الأوروبي على استعداد للتعاون في المجال الصحي مع ليبيا، وإرسال فريق يضم مختلف التخصصات إلى ليبيا، إضافة إلى علاج المرضى الليبيين بالمستشفيات الأوروبية.

وأوضحت “موغريني” خلال اجتماعها في طرابلس مع رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج أن الاتحاد مستعد لتخصيص منح دراسية للطلبة الليبيين في الجامعات الأوروبية، وتفعيل اللجان المشتركة مع ليبيا، وإيجاد حل شامل لملف الهجرة غير القانونية يشمل الاهتمام بتنمية دول المصدر من خلال مخطط لدعم المنطقة اقتصادياً، وفقا للمكتب الإعلامي للرئيس.

وفي سياق متصل اتفق السراج مع “موغريني” على أهمية وجود موقف أوروبي موحد تجاه القضايا السياسية في ليبيا، وأن يجرى العمل لمسار الانتخابات تحت مظلة الأمم المتحدة.

يشار إلى أن رئيس البرلمان الأوروبي “أنطونيو تاياني” أعلن، الاثنين الماضي، رصد مليار يورو لصالح ليبيا؛ لتحريك عجلة الاقتصاد والتنمية، ودعم الصحة، وإجراء الانتخابات.

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