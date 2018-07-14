السراج يعقد اجتماعا مع موغريني في طرابلس

طرابلس-العنوان

عقد رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج صباح اليوم السبت بديوان المجلس بالعاصمة طرابلس اجتماعا مع الممثلة العليا للسياسة الخارجية الأوروبية فيدريكا موغريني، وسفيرة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا باتينا موشيدت، وتناول الاجتماع العديد من الملفات السياسية والأمنية والاقتصادية وظاهرة الهجرة غير الشرعية.

وأبدت المسؤولة الأوروبية ارتياحها لتجاوز الأزمة في منطقة الهلال النفطي وعودة الأمور إلى طبيعتها، مؤكدة أن الثروة النفطية ملك لكل الليبيين ويجب أن تسخر لإنعاش الاقتصاد وتحقيق الازدهار للبلد.

وقالت موغريني إن سياسة الاتحاد الأوروبي تستهدف تحقيق الاستقرار في ليبيا وأن الاهتمام ليس مقتصراً على قضية الهجرة، بل هناك العديد من المشاريع لدعم ليبيا في المجال الاقتصادي ودعم البلديات وأجهزة الدولة ومؤسساتها إضافة لبرنامج تدريب خفر السواحل والعمل المشترك على تأمين حدود ليبيا الجنوبية.

وبحسب المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوفاق اتفق الجانبان في الاجتماع الذي حضره عدد من كبار مسؤولي الاتحاد الأوروبي ووزير خارجية الوفاق محمد سيالة على أهمية وجود موقف أوروبي موحد تجاه القضايا السياسية في ليبيا، وأن يجرى العمل بالنسبة لمسار الانتخابات وغيرها من مسارات تحت مظلة الامم المتحدة.

كما تناول الاجتماع ملف التعاون الاقتصادي، ووافقت موغريني على مطالب السراج بتفعيل اللجان المشتركة، مبدية استعداد الاتحاد الأوروبي بتخصيص منح دراسية للطلبة الليبيين في الجامعات الأوروبية.

ودعمت موغريني ما اتفق السراج بشأنه مع رئيس البرلمان الأوروبي خلال محادثاتهما مؤخراً في طرابلس بالتعاون في المجال الصحي وقدوم فريق أوروبي يضم مختلف التخصصات إلى ليبيا، بالإضافة إلى علاج المرضى الليبيين بالمستشفيات الاوربية.

وأكدت موغريني على توفير الدعم لحل ما تواجهه البلديات من مشاكل، وتناول الاجتماع ملف الهجرة غير الشرعية حيث اتفق الجانبان على ضرورة ايجاد حل شامل يأخذ في الاعتبار كافة ابعاد المشكلة، وضرورة الاهتمام بتنمية دول المصدر من خلال مخطط شامل لدعم المنطقة اقتصادياً.



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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة العنوان الليبية