المتوسط _ محمد سيد

استلم صندوق موزانة الأسعار في مدينة البيضاء 3200 كيس دقيق تم توزيعها على مخابز كل من البيضاء المدينة ومراوة وقندولة واسلنطة وسيدي عبد الواحد وعمر المختار ومسة والخويمات، للتغلب على أزمة نقص مادة الدقيق.

الجدير بالذكر أن صندوق موازنة الأسعار طبرق استلم دفعة من مخصصات دقيق المخابز، بكمية 5200 كيس، وهي الدفعة الثانية التي تصل للمدينة، لاحتواء أزمة نقص رغيف الخبز، وهي مخصصات لبلديات بئر الأشهب، امساعد وطبرق، على أن يتم التنسيق بين مراقبي الاقتصاد في البلديات المذكورة لبدء توزيع الدقيق على المخابز.

The post مدينة البيضاء تستلم 3200 كيس دقيق لتوزيعها على المخابز appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية