أقوى دول العالم.. ليبيا غائبة!

كشف مركز دراسات أمريكي عن قائمة أقوى دول العالم من حيث النواحي السياسية والعسكرية والاقتصادية.

ووضع مركز “US News and World” الأمريكي الولايات المتحدة في المرتبة الأولى، وذكر الموقع أن الولايات المتحدة تنفق 3.3 في المائة من ناتجها المحلي الإجمالي على النفقات العسكرية ، وفقاً للبنك الدولي.

وخلت القائمة التي تشمل ثمانين دولة من ليبيا، واستند تقييم الدراسة إلى خمسة معايير من بينها الإنفاق العسكري والتحالفات العسكرية والسياسية.

وأوضح المركز أن أقوى الدول في العالم هي البلدان التي تهيمن باستمرار على عناوين الأخبار، وتشغل صناعة السياسة وترسم ملامح الأنماط الاقتصادية العالمية.

بينما جاء في المركز الثاني روسيا الاتحادية والتي تنفق 5.4 في المائة من ناتجها المحلي الإجمالي على النفقات العسكرية.

وحلت جمهورية الصين الشعبية في المركز الثالث بإنفاقها 1.9 في المائة من ناتجها المحلي الإجمالي على النفقات العسكرية.

أما أقوى رابع دولة في العالم فهي ألمانيا وتنفق 1.2 في المائة من ناتجها المحلي الإجمالي على النفقات العسكرية، بينما جاءت المملكة المتحدة في المركز الخامس بنفقات تصل إلى 1.8% على المجالات العسكرية.

وجاءت فرنسا بالمركز السادس ثم اليابان بالمركز السابع، وإسرائيل في المركز الثامن.

أما عن الدول العربية، فقد جاءت السعودية في المركز الأول عربيًا والمركز التاسع على المستوى العالمي، ومن بعدها الإمارات العربية المتحدة في المركز الثاني على مستوى العرب والعاشر على مستوى العالم، بينما حلت.

ووضع المركز إيران في المركز الثالث عشر وتركيا والهند من خلفها على الترتيب.

وتستند تصنيفات أقوى البلدان لعام 2018 إلى دراسة استقصائية طالت 80 دولة مع سمات محددة.

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