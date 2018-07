المتوسط _ محمد السيد

بحث الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، غسان سلامة، ونائبته للشؤون السياسية، ستيفاني وليامز، مع الممثلة العليا للسياسة الخارجية الأوروبية، فيديريكا موغريني، العملية السياسية في ليبيا.

وقالت البعثة الأممية عبر صفحتها بموقع فيسبوك، إن المباحثات التي جرت في المقر الجديد لبعثة الاتحاد الأوروبي في طرابلس، تناولت كذلك دعم الاتحاد الأوروبي لخطة عمل الأمم المتحدة.

The post سلامة وموغريني يبحثان دعم الاتحاد الأوروبي لخطة الأمم المتحدة appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية