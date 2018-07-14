الحكومة المؤقتــــة تتابع تنفيذ مشاريـــع محطات المياه بمدينة طبـــرق

قال وزير الصحة بالحكومة المؤقتة، والمكلف من رئاسة الوزراء بمتابعة مشاريع بلدية طبرق، سعد عقوب، إنه ناقش خلال اجتماع عقد اليوم في مدينة طبرق، تعليمات رئيس الحكومة، عبدالله الثني، بمتابعة مشاريع المدينة، التي تم الإعداد لها خلال الفترة الماضية، ومنها عدد اثني عشر مشروعا لمحطة المياه التي تنفذها الهيئة العامة للمياه.

وأضاف في تصريح صحفي، أنه طلب جدولا زمنيا للتنفيذ بشكل سريع، وإعداد جدول للمستحقات المالية للشركات المنفذة.

وقد حضر الاجتماع عميد بلدية طبرق، ووكيل ديوانها، ومدير المشروعات بهيئة الموارد المائية.

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