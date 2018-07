«الهلال» يصل طرابلس لمواجهة «الاتحاد» في نهائي الكأس

المتوسط:

وصلت بعثة فريق الهلال اليوم السبت إلى العاصمة طرابلس على متن طائرة خاصة جهزها مجلس إدارة النادي من أجل تسهيل مهمة خوض الفريق لمباراة نهائي كأس ليبيا التي يلاقي فيها فريق الاتحاد، المقررة على ملعب مدينة الخمس في تمام الرابعة والنصف من يوم الاثنين المقبل.

وفي وقت سابق عبر مسؤلو الهلال عن استيائهم من إعلان اتحاد كرة القدم زمان ومكان نهائي كأس ليبيا بشكل منفرد دون التنسيق مع طرفي النهائي؛ كون أن رحلات الطيران من بنينا إلى الخمس لا تتوفر إلا يوم الأربعاء فقط، وهو ما دفع مسؤولي الهلال لتوفير طائرة خاصة للفريق.

وكانت قد أقرت لجنة تنظيم المسابقات العامة بالاتحاد الليبي لكرة القدم، يوم الاثنين المقبل، موعدا للمباراة النهائية التي تجمع الاتحاد والهلال على ملعب الخمس دون حضور الجمهور.

