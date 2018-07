الجيش يقوم بتطهير حي الغار من العناصر الإرهابية

المتوسط _ محمد السيد

شهدت محاور القتال بوسط المدينة اليوم السبت 14 يوليو 2018 مواجهات عنيفة في الجزء المتبقي من حي المغار والممتد من مسجد الرشيد إلى أزقة المدينة القديمة والقريبة من سوق الظلام ومروراً بها عبر عمارة الأوقاف إلى ” السنتر ” في شارع الفنار.

وهذا بعد الضغط الناري المستمر من قبل القوات المسلحة الليبية على آخر جيب في حي المغار والذي بات قريباً من تطهيره واستعادته من سيطرة تلك العناصر الإرهابية. وقد أدى ذلك إلى استشهاد جندي من الكتيبة 102 مشاه آليه.

كما أن مناصري للمجموعات الإرهابية أعلنت عن مقتل اثنين لديهم دون الإفصاح عن هوياتهم.

الجدير بالذكر أن قوات الجيش تسير جنباً إلى جنب بالتعاون مع أهالي المدينة لتأمينها، حيث ذكرت أن شباب سرية البركان أقاموا نقاط تفتيشية بجامع الفتح وشارع حشيشة بقصد تتبع ورصد تحركات لأية عناصر غريبة بهدف تطهير المدينة بالكامل من الإرهابيين.

