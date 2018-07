المتوسط:

أفادت مصادر ميدانية عن ورود أنباء بشأن هروب القيادي «أنيس أبريك مكراز» إلى مدينة «مصراتة» بعد أن شارك في المواجهات مع المجموعات الإرهابية ضد القوات المسلحه الليبية ورصده من خلالها في محاور القتال.

الجدير بالذكر أن “مكراز” من مواليد 1963 ومن سكان منطقة الجبيلة وسجين سابق إبان النظام السابق خلال العام 1999 وأُفرج عنه في 2003،وسبق أن شارك في أحداث 96 “بجمع المعلومات والتمويل وكان مقرب من أبرز القيادات تلك الفترة أمثال عبدالمنصف قندرة وعبد القوي الحوتي والصديق الغيثي.

The post أنباء عن هروب أنيس مكراز إلى مصراتة فرارًا من ملاحقة الجيش appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية