خفر سواحل أسبانيا ينقذ 340 مهاجرًا غير شرعي من الغرق

أعلنت السلطات الإسبانية أنها انقذت اليوم السبت أكثر من 340 مهاجرا في البحر المتوسط، أحدهم من شمال أفريقيا استعان بإطار شاحنة محاولا الوصول إلى الساحل الأوروبي.

وقال خفر السواحل الإسبان إن سفنهم أنقذت 240 شخصا كانوا على متن 12 مركبا، عشرة منها كانت في مضيق جبل طارق واثنان أخران في بحر البوران، فيما عثرت على أحد المهاجرين على متن إطار شاحنة.

من جهتها قالت شرطة الحماية المدنية أن سفنها انقذت أكثر من 100 مهاجر في المتوسط. وعلى غرار إيطاليا واليونان تشكل إسبانيا إحدى البوابات الرئيسية للمهاجرين إلى أوروبا.

وفي حين انخفض عدد المهاجرين الذين يحاولون عبور البحر المتوسط الى النصف منذ مطلع 2018 مقارنة بالفترة نفسها مع 2017، فقد تضاعف ثلاث مرات بالنسبة لإسبانيا، بحسب المنظمة الدولية للهجرة.

